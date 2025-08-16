Грем: якщо відбудеться тристороння зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним, війна закінчиться до Різдва

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив, що у разі тристоронньої зустрічі між президентами України, США та Росії, війна закінчиться "задовго до Різдва".
Про це Грем написав у мережі "Х".
"Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним, тоді я обережно оптимістичний, що ця війна закінчиться задовго до Різдва.
Якщо зустріч не відбудеться, я думаю, президент Трамп може завдати серйозних наслідків Путіну та тим, хто купує його нафту й газ", – ідеться у заяві сенатора.
- Зустріч із російським диктатором Трамп оцінив на "10 з 10" і заявив, що немає потреби думати про санкційний тиск на Росію через відмову припинити вогонь в Україні після того, що відбулося на Алясці.