У Бранденбурзі "Альтернативу для Німеччини" офіційно визнали правоекстремістською

Бранденбурзька АдН стала вже четвертим регіональним відділенням партії, визнаним правоекстремістським - після осередків у Тюрингії, Саксонії та Саксонії-Ангальт.

Земельне відомство з охорони конституції Бранденбургу оприлюднило 140-сторінковий звіт, згідно з яким регіональний осередок ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) офіційно класифіковано як "підтверджену правоекстремістську організацію", передає Deutche Welle.

У документі йдеться, що антиконституційні заяви та поведінка визначають загальний характер регіонального відділення АдН. Керівник відомства Вільфрід Петерс заявив, що бранденбурзька АдН сповідує етнокультурну концепцію народу, яка виключає та дискримінує людей.

Серед іншого, у звіті робиться висновок, що регіональний осередок АдН представляє ксенофобські та расистські позиції, які порушують людську гідність, водночас загрожуючи демократичному порядку та його інституціям.

Крім того, за даними відомства, ключові представники регіонального відділення партії ставлять під сумнів легітимність конституційних процедур і рішень таким чином, що це спрямоване "на загальне зневаження політичної системи Федеративної Республіки Німеччина". А у дебатах про міграцію партія свідомо використовує "апокаліптичні сценарії жаху", щоб розпалювати страхи та посилювати соціальну напругу.

Відомство спостерігало за бранденбурзьким осередком з 2020 року, коли йому було надано статус "імовірно правоекстремістської організації". Відтоді, за словами посадовців, випадки порушення принципів демократії та верховенства права лише почастішали, а зв'язки з іншими правоекстремістськими структурами - посилилися.

Як стверджується у доповіді, у внутрішніх дискусіях у бранденбурзькому відділенні партії активісти виходять далеко за межі офіційних позицій федеральної виконавчої ради АдН. Антиконституційні дії та заяви однопартійців "практично без винятку не зустрічали опору" в АдН Бранденбургу. Більше того, керівництво земельного відділення партії "останнім часом саме просувало їх у впізнаваній манері".

У керівництві самої партії в Бранденбурзі назвали оцінку необґрунтованою, а відомство з охорони конституції "загрозою для демократії".

Бранденбурзька АдН стала вже четвертим регіональним відділенням партії, визнаним правоекстремістським - після осередків у Тюрингії, Саксонії та Саксонії-Ангальт. На федеральному рівні в Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН), "Зелених" та у Лівій партії виступають за заборону "Альтернативи для Німеччини", проте у консервативному блоці ХДС/ХСС зі скепсисом ставляться до цієї ініціативи.