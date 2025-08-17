Reuters: прем'єр Швеції приєднається до віртуальної зустрічі "Коаліції охочих"

Водночас Крістерссон не полетить до Вашингтона разом із Зеленським та європейськими лідерами.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон приєднається до віртуальної зустрічі Коаліції охочих 17 серпня.

Про це пише Reuters із посиланням на речника офісу прем’єра.

"Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих у неділю, напередодні візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в понеділок", – ідеться у повідомленні.

Водночас, за словами речника, Крістерссон не полетить до Вашингтона разом із Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня.