Reuters: прем'єр Швеції приєднається до віртуальної зустрічі "Коаліції охочих"

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон приєднається до віртуальної зустрічі Коаліції охочих 17 серпня.
Про це пише Reuters із посиланням на речника офісу прем’єра.
"Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих у неділю, напередодні візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в понеділок", – ідеться у повідомленні.
Водночас, за словами речника, Крістерссон не полетить до Вашингтона разом із Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня.
- Європейські лідери Урсула фон дер Ляєн, Фрідріх Мерц, Емманюель Макрон, Джорджія Мелоні, Александр Стубб, прем'єр Британії Кір Стармер та Генсек НАТО Марк Рютте візьмуть участь у зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня з метою обговорення мирного врегулювання російської війни проти України.