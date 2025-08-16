«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із Трампом. Всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів

Президент України подякував Трампу за запрошення.

Ввечері 16 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона готується до зустрічі в понеділок, 18 серпня, із президентом США Дональдом Трампом.

“Сьогодні також увесь день триває координація з партнерами. Завтра теж у графіку вже є розмови. Готуємось до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють”, – написав Зеленський.

  • Як зазначає Reuters, Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна. 
  • Як повідомляє Bloomberg, також Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Вони вказали Трампу, що Путін часто порушує свої письмові зобов'язання. Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.
  • Крім того, The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського у понеділок, 18 серпня.
  • За даними видання Axios, Трамп хоче провести тристоронній саміт з Путіним та Зеленським вже 22 серпня.
