Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із Трампом. Всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів

Ввечері 16 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона готується до зустрічі в понеділок, 18 серпня, із президентом США Дональдом Трампом.
“Сьогодні також увесь день триває координація з партнерами. Завтра теж у графіку вже є розмови. Готуємось до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють”, – написав Зеленський.
- Як зазначає Reuters, Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна.
- Як повідомляє Bloomberg, також Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Вони вказали Трампу, що Путін часто порушує свої письмові зобов'язання. Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.
- Крім того, The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського у понеділок, 18 серпня.
- За даними видання Axios, Трамп хоче провести тристоронній саміт з Путіним та Зеленським вже 22 серпня.