Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із Трампом. Всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів

Ввечері 16 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона готується до зустрічі в понеділок, 18 серпня, із президентом США Дональдом Трампом.

“Сьогодні також увесь день триває координація з партнерами. Завтра теж у графіку вже є розмови. Готуємось до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють”, – написав Зеленський.