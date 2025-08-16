У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Зеленський: треба досягти реального тривалого миру, а не паузи між російськими вторгненнями

Треба зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація.

Зеленський: треба досягти реального тривалого миру, а не паузи між російськими вторгненнями
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський додатково скоординував позиції із європейськими партнерами за підсумками розмови із лідером США Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Сьогодні після розмови з Президентом Трампом ще додатково скоординували позиції з європейськими лідерами. Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація", – наголошує президент.

Також глава держави додає, що у розмові із Трампом наголосив на посиленні санкцій проти Росії, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від закінчення війни. 

"Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України", – наголошує Зеленський.

Президент також подякував партнерам за допомогу: "Сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює нашу позицію. Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах".

  • Лідери ЄС оприлюднили спільну заяву на підтримку України після перемовин Трампа і Путіна: "На Збройні сили України або на їхню співпрацю з третіми країнами не повинні накладатися жодні обмеження. Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС і НАТО".
