Президент Литви закликав до більшого тиску на Росію, оскільки вона не демонструє бажання зупинити війну

Після саміту Трампа та Путіна на Алясці президент Литви Гітанас Науседа закликав до більшого тиску на Росію, оскільки вона не демонструє бажання зупинити війну.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Я вітаю зусилля Трампа щодо припинення агресивної війни Росії та досягнення миру в Україні. Після заяви президента Трампа про готовність США надати гарантії безпеки, Литва готова зробити свій внесок у складі Коаліції охочих. Оскільки Росія демонструє небажання зупинити війну в Україні, потрібен більший тиск, включаючи жорсткіші міжнародні санкції. Вбивство мирних жителів має припинитися до початку переговорів щодо мирної угоди!” – написав Науседа.

Він зазначив, що разом з європейськими союзниками Литва продовжуватиме підтримувати зусилля президента Зеленського усіма можливими засобами.