Нордично-Балтійська вісімка після саміту Трампа та Путіна: “Жодних рішень щодо України без України, Путіну не можна довіряти”

Також група країна зазначила, що досягнення справедливого та тривалого миру вимагає припинення вогню.

Нордично-Балтійська вісімка (Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція) опублікувала спільну заяву після саміту Трампа та Путіна на Алясці.

Спільна заява лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки щодо України:

Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України та зусиль, зокрема президента Трампа, щодо припинення російської війни агресії проти України.

Для досягнення справедливого та тривалого миру наступним кроком має бути спільний крок з Україною. Тільки Україна може приймати рішення щодо свого майбутнього. Жодних рішень щодо України без України, і жодних рішень щодо Європи без Європи.

Досвід показав, що Путіну не можна довіряти. Зрештою, Росія несе відповідальність за припинення своїх кричущих порушень міжнародного права. Агресія та імперіалістичні амбіції Росії є корінними причинами цієї війни.

Досягнення справедливого та тривалого миру вимагає припинення вогню. І надійних гарантій безпеки для України. Мирна угода потребує твердих і конкретних зобов'язань трансатлантичних партнерів щодо захисту України від будь-якої майбутньої агресії. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові брати участь у гарантіях безпеки. Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України чи її співпрацю з іншими країнами. Росія не має права вето щодо шляху України до ЄС та НАТО.

Ми вимагаємо від Росії термінового повернення дітей, викрадених з окупованих територій, а також військовополонених та цивільних осіб.

Ми продовжуватимемо озброювати Україну та зміцнювати оборону Європи, щоб стримувати подальшу російську агресію. Доки Росія продовжуватиме вбивати, ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії.

Ми твердо стоїмо на нашій непохитній підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Зі свого боку, президент України подякував Нордично-Балтійській вісімці за підтримку.

“Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть. Але всі разом працюємо заради миру та безпеки. Припинення вбивств – це ключовий елемент припинення війни”, – написав Зеленський.