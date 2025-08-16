Reuters: Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна

Трамп також погодився з Путіним, що мирної угоди слід шукати без попереднього припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Україна повинна укласти угоду про припинення війни з Росією, тому що «Росія — дуже велика держава, а вони — ні», після проведення саміту, на якому Путін вимагав для себе більше українських земель, пише Reuters із посиланням на джерело.

Згодом, під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським Трамп сказав, що Путін запропонував заморозити більшість ліній фронту, якщо київські війська віддадуть всю Донеччину.

За словами джерела, Зеленський відхилив цю вимогу.

Трамп також заявив, що погодився з Путіним, що мирної угоди слід шукати без попереднього припинення вогню, якого вимагали Україна та її європейські союзники.

Зеленський сказав, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні в понеділок, тоді як європейські союзники Києва вітали зусилля Трампа, але пообіцяли підтримати Україну та посилити санкції проти Росії. Джерело повідомило, що європейських лідерів також запросили взяти участь у переговорах у понеділок.

Як повідомляє Bloomberg, також Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Вони вказали Трампу, що Путін часто порушує свої письмові зобов'язання. Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.

Крім того, The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського у понеділок, 18 серпня.