Bloomberg: Трамп повідомив Зеленському та європейським лідерам, що Путін хоче отримати від України весь Донбас

Після саміту із Путіним на Алясці, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив українському президенту Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що Путін хоче, щоб Київ відмовився від контролю над усім Донбасом на сході України, поновивши свою давню вимогу, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, які говорили на умовах анонімності.

Розмова відбулася, коли Трамп повертався з п'ятничного саміту з Путіним на Алясці, який не допоміг знайти шлях до припинення війни, що триває вже четвертий рік. Трамп назвав свою зустріч з Путіним продуктивною, а потім натякнув, що скаже Зеленському укласти угоду, таким чином посилюючи тиск на українського лідера.

Також Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Вони вказали Трампу, що Путін часто порушує свої письмові зобов'язання.

Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території, наголосили чиновники, додавши, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.

Зі свого боку журналіст видання Axios Барак Равід написав у соцмережі Х, що дзвінок після саміту з європейськими лідерами та Зеленським був “важким”.

“Джерело, поінформоване про переговори Трампа з Путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донеччини — вимога, яку Україна навряд чи прийме”, – написав Равід.

Водночас The New York Times із посиланням на джерело пише, що президент України шукатиме роз'яснення позиції Трампа під час свого візиту до Вашингтона в понеділок, 18 серпня. За словами цього чиновника, Київ не розуміє, чому Трамп раптово відмовився від вимоги про припинення вогню перед переговорами. Київ також не має чіткого уявлення про те, які гарантії безпеки можуть надати партнери по НАТО.

Крім того, The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського у понеділок.