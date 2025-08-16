Зеленська: росіяни не цікавляться правами дітей, тому Україна бореться за них так наполегливо

За даними України, щонайменше 19 500 дітей залишаються зниклими безвісти, хоча реальна кількість може бути значно вищою.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про те, як Україна повертає депортованих Росією дітей.

Вона розповіла у інтерв'ю виданню New York Post, що росіяни не цікавляться правами дітей, саме тому Україна бореться за них так наполегливо.

Зеленська заявила, що повернення дітей має стати пріоритетом.

Україна з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році намагається знайти та репатріювати дітей, викрадених російськими військами. Багатьох забрали зі шкіл, дитячих будинків чи просто з родин під час окупації.

За українськими даними, щонайменше 19 500 дітей залишаються зниклими безвісти, хоча реальна кількість може бути значно вищою.

Росія озвучувала раніше ще більші цифри. У 2023 році російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявляла про 744 000 українських дітей, нібито "переміщених" до Росії. Пізніше і вона, і диктатор Володимир Путін були звинувачені Міжнародним кримінальним судом у воєнних злочинах, пов’язаних із цими депортаціями.

"Для всіх українців це — одне з найболючіших наслідків війни. Ми не змогли захистити їхні права, коли росіяни забрали їх — без згоди, без обліку, без жодної прозорості", –сказала Зеленська.

Тисячі дітей були вивезені під виглядом "евакуації", яка фактично була примусовою депортацією. У деяких випадках цілі інтернати спорожнювали, дітей вантажили в автобуси, після чого вони зникали без сліду. Українські соцслужби намагалися їх розшукати, але через контроль Росії над частиною окупованих територій результатів небагато.

Зеленська нагадала, що у перші тижні вторгнення не було зелених коридорів. Будь-хто, хто намагався виїхати на підконтрольну Україні територію, ризикував бути розстріляним, навіть сім’ї з дітьми. Єдиний відкритий напрям був у бік Росії. Багатьох дітей відокремили від батьків під час так званої "фільтрації" на російських блокпостах: їх піддавали допитам, перевіряли телефони, оглядали тіла на наявність проукраїнських татуювань.

Правозахисні організації задокументували випадки, коли дітей забирали від родин під час цих процедур і вони більше ніколи не поверталися.

Хоча близько 1 500 дітей вдалося повернути, процес залишається повільним, небезпечним і емоційно виснажливим.

Міжнародні організації, зокрема ООН, допомагають Україні складати списки зниклих, однак і це вкрай складно: російська влада часто переписує документи на дітей, змінює правопис імен на "русифікований" чи використовує фальшиві дані.

"Українська дитина на ім’я Микита може стати "Никитой" у російських документах. Змінюють імена, дати народження, місця походження. Так діти просто зникають", – пояснила Зеленська.

На тлі мирних переговорів, що вже включають питання територій, українська влада наполягає: повернення дітей має бути в центрі уваги.

"Чим довше діти залишаються там, тим швидше вони втрачають свою ідентичність, мову і Батьківщину. Час працює проти нас і проти них", – наголосила Зеленська.

Тому Україна закликає міжнародних партнерів тиснути на Росію, аби допустити незалежну перевірку місць перебування дітей та сприяти їхньому безпечному поверненню.

Перша леді додала, що в Росії дітей можуть відправляти до військових таборів чи на фронт, змушувати до праці або усиновлювати в російські родини.

"Дітей вибирають високопоставлені російські чиновники, ніби в супермаркеті, за зовнішністю", – розповіла вона, згадавши історію хлопчика Іллі з Херсонщини, викраденого й покинутого після виявлення проблем зі здоров’ям.

Повернуті діти діляться страшними історіями: побиття за використання української мови, приниження через походження, психологічні травми. Дехто наклав на себе руки, не витримавши тиску.

"Діти, яких нам вдається повернути, психологічно зламані. Тільки після повернення вони починають відновлюватися", – сказала перша леді.

Найважче знайти дітей, яких усиновили російські родини й змінили їм прізвища. Наразі Україна не змогла повернути жодної такої дитини.