Дипломати України і ЄС обговорили подальші дії, аби змусити Росію до миру

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з ЄС, щоб забезпечити тривалий і гарантований мир для всієї Європи", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з очільницею євродипломатії Каєю Каллас.

За словами Сибіги, вони говорили про координацію європейських зусиль, спрямованих «на досягнення справедливого й тривалого миру».

«Ми зосередилися на наступних кроках, щоб зміцнити трансатлантичну та європейську єдність і змусити Росію розпочати реальний мирний процес. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з ЄС, щоб забезпечити тривалий і гарантований мир для всієї Європи», - зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що «лише конкретні дії можуть підтвердити готовність Путіна завершити війну». Тож із європейською стороною Україна домовилася про необхідність як посилення України, так і посилення тиску на Росію.