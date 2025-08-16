Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Дипломати України і ЄС обговорили подальші дії, аби змусити Росію до миру

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з ЄС, щоб забезпечити тривалий і гарантований мир для всієї Європи", - наголосив Сибіга.

Андрій Сибіга та Кая Каллас
Фото: Андрій Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з очільницею євродипломатії Каєю Каллас.

За словами Сибіги, вони говорили про координацію європейських зусиль, спрямованих «на досягнення справедливого й тривалого миру».

«Ми зосередилися на наступних кроках, щоб зміцнити трансатлантичну та європейську єдність і змусити Росію розпочати реальний мирний процес. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з ЄС, щоб забезпечити тривалий і гарантований мир для всієї Європи», - зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що «лише конкретні дії можуть підтвердити готовність Путіна завершити війну». Тож із європейською стороною Україна домовилася про необхідність як посилення України, так і посилення тиску на Росію.

  • 16 серпня з’явилася заява лідерів ЄС, у якій вони наголосили на підтримці України, зокрема, йшлося про санкційний тиск на РФ.
  • Також Каллас повідомила про роботу над 19-им пакетом санкцій.
