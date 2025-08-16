На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Білоруська опозиція прокоментувала телефонну розмову між Трампом та Лукашенком

Тихановська вважає дзвінок Трампа гуманітарною місією.

Білоруська опозиція прокоментувала телефонну розмову між Трампом та Лукашенком
Світлана Тихановська
Фото: tsikhanouskaya.org

Керівник апарату лідера білоруської опозиції Францішак Вячорка та кандидатка в президенти Білорусі у 2020 році Світлана Тихановська прокоментували телефонну розмову між Дональдом Трампом та Лукашенком.

Про це повідомляє Суспільне.

Вячорка розкритикував тон розмови Трампа з Олександром Лукашенком як "занадто люб’язний". Втім, він визнав, що якщо це допоможе звільнити людей, такі слова можна прийняти, і нагадав, що у білоруських тюрмах перебувають понад тисяча політв’язнів.

Також він висловив сподівання, що стратегія Трампа може привести до припинення репресій та початку національного діалогу.

В свою чергу, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вважає дзвінок Трампа гуманітарною місією.

"Це спроба врятувати життя невинних людей і досягти системних змін у Білорусі. Ми вже передали всі списки політичних в'язнів до США", - зауважила вона.

Кандидатка в президенти Білорусі у 2020 році підкреслила, що Лукашенко має не лише звільнити ув’язнених, але й припинити репресії. Вона також нагадала, що Лукашенку не можна довіряти.
﻿
