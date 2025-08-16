Білоруська опозиція прокоментувала телефонну розмову між Трампом та Лукашенком

Керівник апарату лідера білоруської опозиції Францішак Вячорка та кандидатка в президенти Білорусі у 2020 році Світлана Тихановська прокоментували телефонну розмову між Дональдом Трампом та Лукашенком.

Про це повідомляє Суспільне.

Вячорка розкритикував тон розмови Трампа з Олександром Лукашенком як "занадто люб’язний". Втім, він визнав, що якщо це допоможе звільнити людей, такі слова можна прийняти, і нагадав, що у білоруських тюрмах перебувають понад тисяча політв’язнів.

Також він висловив сподівання, що стратегія Трампа може привести до припинення репресій та початку національного діалогу.

В свою чергу, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вважає дзвінок Трампа гуманітарною місією.

"Це спроба врятувати життя невинних людей і досягти системних змін у Білорусі. Ми вже передали всі списки політичних в'язнів до США", - зауважила вона.

Кандидатка в президенти Білорусі у 2020 році підкреслила, що Лукашенко має не лише звільнити ув’язнених, але й припинити репресії. Вона також нагадала, що Лукашенку не можна довіряти.