Зеленський доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на рівні ЄС

Президент дав час на представлення нового плану дипломатичної роботи до понеділка.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо дипломатичної роботи та зобов'язав оновити план зовнішньополітичних зв'язків на рівні ЄС.

Про це Глава держави повідомив у соцмережах.

"Провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо нашої дипломатичної роботи – найбільш пріоритетних напрямів. Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу", — ідеться у повідомленні.

Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. "У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи", — наголосив Зеленський.