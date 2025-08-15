Зеленський доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на рівні ЄС

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо дипломатичної роботи та зобов'язав оновити план зовнішньополітичних зв'язків на рівні ЄС.
Про це Глава держави повідомив у соцмережах.
"Провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо нашої дипломатичної роботи – найбільш пріоритетних напрямів. Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу", — ідеться у повідомленні.
Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. "У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи", — наголосив Зеленський.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні довгоочікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна висловив позицію України: "Шлях до миру не може визначатися без України, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню".