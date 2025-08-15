РЖД у вогні
Зеленський доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на рівні ЄС

Президент дав час на представлення нового плану дипломатичної роботи до понеділка.

Зеленський доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на рівні ЄС
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо дипломатичної роботи та зобов'язав оновити план зовнішньополітичних зв'язків на рівні ЄС.

Про це Глава держави повідомив у соцмережах.

"Провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо нашої дипломатичної роботи – найбільш пріоритетних напрямів. Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу", — ідеться у повідомленні. 

Президент доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. "У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи", — наголосив Зеленський.

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні довгоочікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна висловив позицію України: "Шлях до миру не може визначатися без України, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню".
Читайте також
