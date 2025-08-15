МЗС перед самітом Трампа і Путіна: жодних рішень без України

Росія "бачить свою мету лише у веденні війни".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні довгоочікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна висловив позицію України у мережі X.

За словами очільника вітчизняної дипломатії, "шлях до миру не може визначатися без України, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню".

Сибіга наголосив, що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці, і більше, ніж європейці, але Росія бачить своєю метою виключно ведення війни і зведення стін на шляху до справедливого і тривалого миру".

Міністр переконаний, що "трансатлантична спільнота демократій сильніша за російський імперіалізм". Сибіга додав, що "гідний мир має будуватися на надійній безпеці".