Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
РЖД у вогні
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

МЗС перед самітом Трампа і Путіна: жодних рішень без України

Росія "бачить свою мету лише у веденні війни".

МЗС перед самітом Трампа і Путіна: жодних рішень без України
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні довгоочікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна висловив позицію України у мережі X.

За словами очільника вітчизняної дипломатії, "шлях до миру не може визначатися без України, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення припинення вогню".

Сибіга наголосив, що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці, і більше, ніж європейці, але Росія бачить своєю метою виключно ведення війни і зведення стін на шляху до справедливого і тривалого миру".

Міністр переконаний, що "трансатлантична спільнота демократій сильніша за російський імперіалізм". Сибіга додав, що "гідний мир має будуватися на надійній безпеці". 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies