Сирський: росіян стримують на Покровському і Добропільському напрямках

Окупанти кидають у бій нове “гарматне м’ясо” і зазнають значних втрат.

Сирський: росіян стримують на Покровському і Добропільському напрямках
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Українські підрозділи стримують росіян на Покровському та Добропільському напрямках.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед. Ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків – на Донеччині, на Запоріжжі, тощо», - додав головком.

Сирський зазначив, що окупанти кидають у бій «нове “гарматне м’ясо” та зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці». 

«Наше завдання – ліквідувати диверсантів, максимально нищити основні підрозділи армії загарбника, їхню логістику і тилові мілітарні потужності, в тому числі й на території РФ», - наголосив головнокомандувач.

  • Сирський додав, що на засданні Ставки Верховного головкома 15 серпня розглянули розвиток системи контрактів та можливості фінансування сектора оборони та безпеки у 2025–2026 роках. «Робимо наголос на розширенні саме контрактної армії», - зазначив головнокомандувач.
