Сирський: росіян стримують на Покровському і Добропільському напрямках

Окупанти кидають у бій нове “гарматне м’ясо” і зазнають значних втрат.

Українські підрозділи стримують росіян на Покровському та Добропільському напрямках.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед. Ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків – на Донеччині, на Запоріжжі, тощо», - додав головком.

Сирський зазначив, що окупанти кидають у бій «нове “гарматне м’ясо” та зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці».

«Наше завдання – ліквідувати диверсантів, максимально нищити основні підрозділи армії загарбника, їхню логістику і тилові мілітарні потужності, в тому числі й на території РФ», - наголосив головнокомандувач.