Знищено квадроцикл разом з ворожим екіпажем, який намагався вирватися з-під удару.

Бійці бригади "Буревій" НГУ на Куп’янському напрямку знищили російський РЕБ, гармати, склад боєприпасів, антени зв’язку, укриття з піхотою і квадроцикла разом з екіпажем російської армії.

Відео знищення російської техніки опублікував командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

За словами командувача, під прицільним ударом нацгвардійців опинилися система РЕБ, гармата, польовий склад боєприпасів, антени зв’язку, укриття з піхотою та квадроцикл разом з екіпажем, який намагався вирватися з-під удару.