Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці Нацгвардії на Куп'янському напрямку знищили ворожий РЕБ, гармати та укриття росіян

Знищено квадроцикл разом з ворожим екіпажем, який намагався вирватися з-під удару.

Бійці Нацгвардії на Куп'янському напрямку знищили ворожий РЕБ, гармати та укриття росіян
Фото: Скріншот з відео

Бійці бригади "Буревій" НГУ на Куп’янському напрямку знищили російський РЕБ, гармати, склад боєприпасів, антени зв’язку, укриття з піхотою і квадроцикла разом з екіпажем російської армії.

Відео знищення російської техніки опублікував командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

За словами командувача, під прицільним ударом нацгвардійців опинилися система РЕБ, гармата, польовий склад боєприпасів, антени зв’язку, укриття з піхотою та квадроцикл разом з екіпажем, який намагався вирватися з-під удару.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies