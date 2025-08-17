З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Харківщину, двоє людей постраждали

Окупанти завдали артилерійського удару по Куп'янську.

Росіяни атакували Харківщину, двоє людей постраждали
Фото: прокуратура Харківської області

Унаслідок ворожих обстрілів по Харківщині постраждали двоє мирних мешканців. Під ударами опинилися Куп'янськ і Нова Козача.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Фото: прокуратура Харківської області

За даними слідства, 17 серпня близько 8:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Вибухове поранення отримав 43-річний чоловік.

16 серпня близько 18:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по селу Нова Козача Харківського району.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 70-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies