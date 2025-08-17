Росіяни атакували Харківщину, двоє людей постраждали

Унаслідок ворожих обстрілів по Харківщині постраждали двоє мирних мешканців. Під ударами опинилися Куп'янськ і Нова Козача.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Фото: прокуратура Харківської області

За даними слідства, 17 серпня близько 8:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Вибухове поранення отримав 43-річний чоловік.

16 серпня близько 18:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по селу Нова Козача Харківського району.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 70-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.