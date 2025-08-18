У Бориспільському районі Київщини через дронову атаку пошкоджений ангар

У ніч на 18 серпня російські війська атакували Київщину. Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах. Пошкоджений ангар.
Як повідомив начальник ОВА Микола Калашник, постраждалих серед населення немає.
Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допустили.
Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено ангарне приміщення.
"Дякую нашим захисникам. Лише в рамках проєкту «Чисте небо» з початку роботи вже перехоплено майже 900 ворожих дронів", – написав Калашник.
- Вранці 18 серпня росіяни атакували Індустріальний район Харкова дронами. Загинули люди, серед них - діти.
- У передмісті Одеси через атаку дронів загорівся об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури.