У Бориспільському районі Київщини через дронову атаку пошкоджений ангар

Люди не постраждали.

У ніч на 18 серпня російські війська атакували Київщину. Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах. Пошкоджений ангар.

Як повідомив начальник ОВА Микола Калашник, постраждалих серед населення немає.

Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допустили.

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено ангарне приміщення.

"Дякую нашим захисникам. Лише в рамках проєкту «Чисте небо» з початку роботи вже перехоплено майже 900 ворожих дронів", – написав Калашник.