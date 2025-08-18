Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
У Бориспільському районі Київщини через дронову атаку пошкоджений ангар

Люди не постраждали.

У Бориспільському районі Київщини через дронову атаку пошкоджений ангар
Наслідки обстрілу на Київщині, ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

У ніч на 18 серпня російські війська атакували Київщину. Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах. Пошкоджений ангар. 

Як повідомив начальник ОВА Микола Калашник, постраждалих серед населення немає. 

Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допустили. 

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено ангарне приміщення. 

"Дякую нашим захисникам. Лише в рамках проєкту «Чисте небо» з початку роботи вже перехоплено майже 900 ворожих дронів", – написав Калашник. 

  • Вранці 18 серпня росіяни атакували Індустріальний район Харкова дронами. Загинули люди, серед них - діти. 
  • У передмісті Одеси через атаку дронів загорівся об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури.
