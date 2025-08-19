Зеленський: США нададуть Україні гарантії безпеки

Британський мовник BBC повідомив, що Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Білого дому. Перед тим, як залишити Вашингтон, глава держави провів брифінг для преси.

Президент повторив свої слова щодо того, що переговори з Дональдом Трампом були "найкращими за весь час" і він мав нагоду пояснити республіканцю на мапі ситуацію з окупованими територіями. Зеленський також подякував європейським партнерам за спільну позицію і відзначив "велику роботу" своєї команди.

За словами Президента, ключовою темою розмови були гарантії безпеки для України, і США погодилися бути однією зі сторін, що їх нададуть. Щодо територій, то це питання "залишимо на розмову між мною і Путіним".

Зеленський також зазначив, що Трамп контактував з російською стороною щодо подальших дипломатичних кроків і отримав від Москви підтримку двосторонніх та тристоронніх перемовин. Сам Президент готовий зустрітися з Путіним.