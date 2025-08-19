На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: США нададуть Україні гарантії безпеки

Росіяни підтримують двосторонню зустріч з Україною.

Зеленський: США нададуть Україні гарантії безпеки
Фото: BBC

Британський мовник BBC повідомив, що Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Білого дому. Перед тим, як залишити Вашингтон, глава держави провів брифінг для преси. 

Президент повторив свої слова щодо того, що переговори з Дональдом Трампом були "найкращими за весь час" і він мав нагоду пояснити республіканцю на мапі ситуацію з окупованими територіями. Зеленський також подякував європейським партнерам за спільну позицію і відзначив "велику роботу" своєї команди.

За словами Президента, ключовою темою розмови були гарантії безпеки для України, і США погодилися бути однією зі сторін, що їх нададуть. Щодо територій, то це питання "залишимо на розмову між мною і Путіним".

Зеленський також зазначив, що Трамп контактував з російською стороною щодо подальших дипломатичних кроків і отримав від Москви підтримку двосторонніх та тристоронніх перемовин. Сам Президент готовий зустрітися з Путіним.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies