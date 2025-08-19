Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Сили оборони не дали російським військовим закріпитися в селі Олександроград на Донеччині

Олександроград знаходиться на адміністративній межі Донеччини та Дніпропетровщини.

Сили оборони не дали російським військовим закріпитися в селі Олександроград на Донеччині
Олександроград станом на 18 серпня
Фото: Deepstate

Українські сили не дозволили закріпитися російським окупантам, які проникли в село Олександроград на адміністративній межі Донеччини та Дніпропетровщини, пише "Мілітарний" з посиланням на 141-у окрему механізовану бригаду. 

За інформацією військових, росіяни відправили у населений пункт ДРГ, яка мала на камеру дрона продемонструвати підняття російського прапора. Українська штурмова група вибила окупантів під координацією розвідувальних дронів.

Село Олександроград розташоване на адміністративній межі Донеччини та Дніпропетровщини.

Раніше у ГУР МО розповідали, що роспропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації — постановочні "захоплення" населених пунктів. Невеликі диверсійні групи з російськими прапорами, які намагаються обійти позиції українських захисників.

У разі успіху — окупанти знімають короткі відео з російським прапором, які поширюються у пропагандистських медіа як "докази" нібито просування російських військ.

  • Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове.  На відео – бійці “Російського Добровольчого Корпусу” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі.
  • Нащодавно спецпризначенці ГУР МО ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай на Донеччині для звіту про начебто нову “захоплену” позицію на шляху до Дніпропетровщини.
Теми: , , ,
