Сили оборони не дали російським військовим закріпитися в селі Олександроград на Донеччині

Українські сили не дозволили закріпитися російським окупантам, які проникли в село Олександроград на адміністративній межі Донеччини та Дніпропетровщини, пише "Мілітарний" з посиланням на 141-у окрему механізовану бригаду.

За інформацією військових, росіяни відправили у населений пункт ДРГ, яка мала на камеру дрона продемонструвати підняття російського прапора. Українська штурмова група вибила окупантів під координацією розвідувальних дронів.

Село Олександроград розташоване на адміністративній межі Донеччини та Дніпропетровщини.

Раніше у ГУР МО розповідали, що роспропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації — постановочні "захоплення" населених пунктів. Невеликі диверсійні групи з російськими прапорами, які намагаються обійти позиції українських захисників.

У разі успіху — окупанти знімають короткі відео з російським прапором, які поширюються у пропагандистських медіа як "докази" нібито просування російських військ.

Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове. На відео – бійці “Російського Добровольчого Корпусу” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі.