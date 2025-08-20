СБУ: 15 років тюрми отримав російський агент, який коригував удари КАБами по позиціях ЗСУ під Краматорськом

15 років за ґратами проведе російський агент, який наводив ворожі КАБи на позиції Сил оборони на Краматорському напрямку.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як встановило слідство, чоловік передавав росіянам дані про позиції Сил оборони у Краматорському районі. Він проводив дорозвідку біля українських укріплень та звітував куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Пріоритетними цілями ворога були укріпрайони, запасні командні пункти та артилерійські позиції ЗСУ. На основі переданої інформації окупанти планували повітряні атаки керованими авіабомбами та дронами-камікадзе.

Зрадника затримали на початку 2025 року в одному з прифронтових міст. Під час обшуку СБУ вилучила смартфон, яким він користувався для зв’язку з російськими спецслужбами, а також боєприпаси.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: