На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ: 15 років тюрми отримав російський агент, який коригував удари КАБами по позиціях ЗСУ під Краматорськом

Він проводив дорозвідку біля українських укріплень.

СБУ: 15 років тюрми отримав російський агент, який коригував удари КАБами по позиціях ЗСУ під Краматорськом
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

15 років за ґратами проведе російський агент, який наводив ворожі КАБи на позиції Сил оборони на Краматорському напрямку.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як встановило слідство, чоловік передавав росіянам дані про позиції Сил оборони у Краматорському районі. Він проводив дорозвідку біля українських укріплень та звітував куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Пріоритетними цілями ворога були укріпрайони, запасні командні пункти та артилерійські позиції ЗСУ. На основі переданої інформації окупанти планували повітряні атаки керованими авіабомбами та дронами-камікадзе.

Зрадника затримали на початку 2025 року в одному з прифронтових міст. Під час обшуку СБУ вилучила смартфон, яким він користувався для зв’язку з російськими спецслужбами, а також боєприпаси.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies