Генштаб ЗСУ: 77 боїв уже зафіксували на фронті

Станом на 16:00 21 серпня на фронті відбулися 77 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби росіяни зі своєї території завдали артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Прогрес, Стара Гута, Гаврилова Слобода, Нововасилівка, Соснівка, Шалигіне, Кучерівка, Старикове, Кореньок, Ходине, Малушине, Зарічне Сумської області; Залізний Міст Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дві атаки росіян. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 122 артилерійські обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне, Западне.

На Куп’янському воїни успішно зупинили п’ять наступальних дій ворога в районах Голубівки, Ямполя та Куп’янська.

На Лиманському відбулися 13 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва.

На Сіверському противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Серебрянки, Виїмки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському противник тричі атакував позиції Сил оборони в районах Костянтинівки та Предтечиного.

На Торецькому загарбники чотири рази атакували в районах Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька.

На Покровському 24 рази протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне. Одне бойове зіткнення триває.

На Новопавлівському агресор вісім разів намагався просунутися в районах населених пунктів Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія. Чотири бойові зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. Ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Оріхів.