Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики

Також урядовці підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, Кабмін вирішив, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики
Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко

Сьогодні, 22 серпня, уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики. 

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.  

“Сьогодні ми зробили крок назустріч нашим захисникам і захисницям. Присвятили окреме засідання уряду питанням ветеранської політики та ухвалили 11 рішень. По-першесхвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Він визначає статуси ветеранів і їхніх родин та гарантує підтримку: медичну, освітню, соціальну, правову”, — написала Свириденко.  

Вона зазначила, що передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих. Усі наявні пільги і документи залишаються чинними. 

Також підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 

Восени уряд очікує ухвалення цих законопроєктів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

По-друге — медичні послуги. Затвердили запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір. Також спрощуємо доступ до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів. 

Іноземні військові, що воюють чи воювали у складі ЗСУ, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування.

Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.
