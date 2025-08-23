«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент привітав українців з Днем Державного прапора

Він подякував усім, хто бореться заради України. 

Президент привітав українців з Днем Державного прапора
Державний прапор України
Фото: Пресслужба КМДА

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах до Дня Державного Прапора і привітав українців.

"Де би ти не був, у яку б країну не приїхав, коли помічаєш український прапор, розумієш, що поруч із тобою можеіне знайомі тобі особисто люди, але точно знайомі серця", – сказав він. 

Зеленський наголосив, що український прапор є метою і мрією для українців на тимчасово окупованих територіях України. 

"Вони бережуть цей прапор, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту", – зазначив глава держави і додав, що наш прапор символізує сьогодні найдорожче для сотень тисяч воїнів, чоловіків і жінок, які захищають країну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї держави. 

А для людей, які повертаються з російського полону, він стає символом порятунку.

"Немає такої столиці у світі, де б поважали життя і водночас не поважали би наш український прапор. Всюди, де життя є справді цінністю, партнерство з Україною стає цінністю. Україна об'єднує найкращих", – додав президент і подякував усім, хто бореться заради нашої держави.

"Я дякую кожному, хто свою особисту силу додає до сили української нації. І обов'язково пам'ятаємо наших героїв різних часів, які з нашим українським прапором в руках, на шевронах чи просто в серці билися заради нас, заради України, боролися за її власну волю та, на жаль, загинули в боях", – наголосив Зеленський.
﻿
