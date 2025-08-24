Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Вранці росіяни вбили в Дніпропетровській області жінку

Ворог атакував різні громади області. 

Вранці росіяни вбили в Дніпропетровській області жінку
Наслідки удару по Синельниківському районі
Фото: ДСНС України в Telegram

Внаслідок ранкового обстрілу дронами в Дубовиковській громаді Синельниківського району загинула жінка 47 років. Пошкоджено агропідприємство, багатоквартирний будинок і приватні оселі. Про це повідомили в ДСНС і голова Дніпропетровської ОВА Лисак.

Також ворог бив дронами по Межівській громаді. Є ушкодження.

“Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда”, – написав Лисак. 

По Маломихайлівській громаді російські війська вгатили КАБами – там пошкоджені приватні будинки.

По Павлограду вночі росіяни завдали ракетного удару, внаслідок чого спалахнула пожежа. Рятувальники вогонь загасили.

По Нікопольському району ворог бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечена пʼятиповерхівка.
