Вранці росіяни вбили в Дніпропетровській області жінку

Внаслідок ранкового обстрілу дронами в Дубовиковській громаді Синельниківського району загинула жінка 47 років. Пошкоджено агропідприємство, багатоквартирний будинок і приватні оселі. Про це повідомили в ДСНС і голова Дніпропетровської ОВА Лисак.

Також ворог бив дронами по Межівській громаді. Є ушкодження.

“Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда”, – написав Лисак.

По Маломихайлівській громаді російські війська вгатили КАБами – там пошкоджені приватні будинки.

По Павлограду вночі росіяни завдали ракетного удару, внаслідок чого спалахнула пожежа. Рятувальники вогонь загасили.

По Нікопольському району ворог бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечена пʼятиповерхівка.



