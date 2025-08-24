Зеленський вручив щорічну відзнаку "Національна легенда України"

Президент Володимир Зеленський провів церемонію нагородження державною відзнакою "Національна легенда України".

Його виступ опубліковано на сайті Офісу президента.

"І я дуже щасливий, що п’ятий рік поспіль попри війну, попри те, що Росія спробувала забрати в нас усе, ми продовжуємо цю традицію. Україна відзначає своїх легенд, які так нас усіх надихають, яким аплодує світ. І традиційно я хочу представити сьогодні кожного й кожну", - сказав Зеленський.

Віднаки отримали:

Академік, Герой України, національна легенда української обороноздатності Володимир Павлович Горбулін . Один з авторів Концепції національної безпеки та оборони України, першої Національної космічної програми, стратегії будівництва і розвитку Збройних Сил України. Його називають батьком ракетної та космічної галузі незалежної України.

. Один з авторів Концепції національної безпеки та оборони України, першої Національної космічної програми, стратегії будівництва і розвитку Збройних Сил України. Його називають батьком ракетної та космічної галузі незалежної України. Співачка української та світової опери Людмила Монастирська .

. Капітан медичної служби, командир медичної роти Сухопутних військ, лікар, рятівник для тисяч воїнів Андрій Сем’янків .

. Герой України, співак української естради Василь Зінкевич .

. Переможниця Олімпіади в Парижі, багаторазова чемпіонка світу та Європи, наймолодша національна легенда в нашій історії нашої держави Ярослава Магучіх .

. Художник Анатолій Криволап .

. Один із найвидатніших танцівників сучасності. Засновник академії танцю при Гранд-опера. Почесний президент Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО. Цьогоріч ми відзначаємо 120-ту річницю з дня його народження. Національна легенда світового балету, великий і геніальний Серж Лифар .

. Меценат Джеймс Темертей .

. Операція СБУ «Павутина» .

. Співак Святослав Вакарчук.

Зеленський затвердив нову відзнаку "Національна легенда України" у серпні 2021 року.