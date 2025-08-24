Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський вручив щорічну відзнаку "Національна легенда України"

"Україна відзначає своїх легенд, які так нас усіх надихають, яким аплодує світ".

Зеленський вручив щорічну відзнаку "Національна легенда України"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів церемонію нагородження державною відзнакою "Національна легенда України".

Його виступ опубліковано на сайті Офісу президента. 

"І я дуже щасливий, що п’ятий рік поспіль попри війну, попри те, що Росія спробувала забрати в нас усе, ми продовжуємо цю традицію. Україна відзначає своїх легенд, які так нас усіх надихають, яким аплодує світ. І традиційно я хочу представити сьогодні кожного й кожну", - сказав Зеленський. 

Віднаки отримали: 

  • Академік, Герой України, національна легенда української обороноздатності Володимир Павлович Горбулін. Один з авторів Концепції національної безпеки та оборони України, першої Національної космічної програми, стратегії будівництва і розвитку Збройних Сил України. Його називають батьком ракетної та космічної галузі незалежної України. 
  • Співачка української та світової опери Людмила Монастирська.
  • Капітан медичної служби, командир медичної роти Сухопутних військ, лікар, рятівник для тисяч воїнів Андрій Сем’янків.
  • Герой України, співак української естради Василь Зінкевич.
  • Переможниця Олімпіади в Парижі, багаторазова чемпіонка світу та Європи, наймолодша національна легенда в нашій історії нашої держави Ярослава Магучіх.
  • Художник Анатолій Криволап.
  • Один із найвидатніших танцівників сучасності. Засновник академії танцю при Гранд-опера. Почесний президент Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО. Цьогоріч ми відзначаємо 120-ту річницю з дня його народження. Національна легенда світового балету, великий і геніальний Серж Лифар.
  • Меценат Джеймс Темертей.
  • Операція СБУ «Павутина».
  • Співак Святослав Вакарчук.

Зеленський затвердив нову відзнаку "Національна легенда України" у серпні 2021 року. 
﻿
