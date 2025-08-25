Шмигаль обговорив з міністром фінансів Німеччини розвиток спільних підприємств

Денис Шмигаль зустрівся з віцеканцлером — федеральним міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінбайлем.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

“Важлива тема зустрічі — розвиток спільних підприємств, зокрема з виробництва дронів. Працюємо також над реалізацією двосторонніх проєктів із німецькою компанією Rheinmetall”, - написав Шмигаль.

Також під час зустрічі обговорили потреби України у фінансуванні виробництва й закупівлі зброї.

Окремо порушили питання посилення ППО України, зокрема Київ високо цінує намір Німеччини передати дві системи Patriot.