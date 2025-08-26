Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Окупанти атакували ударним дроном багатоповерхівку у Херсоні

Внаслідок обстрілу у власних оселях постраждали дві жінки.

Ілюстративне фото

Російська окупаційна армія атакувала ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок російського удару пошкоджено декілька квартир. 

У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження, у них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. 

Прокудін уточнив, що стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий. 

Медики доставили поранених до лікарні, де вони отримують всю необхідну допомогу.
﻿
