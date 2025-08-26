Окупанти атакували ударним дроном багатоповерхівку у Херсоні

Російська окупаційна армія атакувала ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок російського удару пошкоджено декілька квартир.
У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження, у них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення.
Прокудін уточнив, що стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий.
Медики доставили поранених до лікарні, де вони отримують всю необхідну допомогу.