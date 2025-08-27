Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 820 цілей росіян

Зокрема, було уражено 19 артилерійських систем, 5 танків та 5 одиниць бронетехніки.

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 820 цілей росіян
Ілюстративне фото
Фото: Командування Сил безпілотних систем ЗС України

Впродовж доби 26-27 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 826 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 199 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
  • 22 одиниці автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
  • 19 артилерійських систем, 5 танків та 5 одиниць бронетехніки.

Крім того, було знищено 67 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 19 692 цілі, з яких 4 631 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за 26-27 серпня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за 26-27 серпня
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies