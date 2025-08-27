​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 820 цілей росіян

Зокрема, було уражено 19 артилерійських систем, 5 танків та 5 одиниць бронетехніки.

Впродовж доби 26-27 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 826 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

199 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано;

22 одиниці автомобільної техніки та 25 мотоциклів;

19 артилерійських систем, 5 танків та 5 одиниць бронетехніки.

Крім того, було знищено 67 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 19 692 цілі, з яких 4 631 – особовий склад противника.