​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 820 цілей росіян

Впродовж доби 26-27 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 826 цілей окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 199 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
- 22 одиниці автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
- 19 артилерійських систем, 5 танків та 5 одиниць бронетехніки.
Крім того, було знищено 67 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА.
Загалом у серпні було знищено/уражено 19 692 цілі, з яких 4 631 – особовий склад противника.