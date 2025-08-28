Речник ВМС ЗСУ Плетенчук про БЕКи: «Росіяни завжди намагаються копіювати наш успішний досвід»

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук оцінив у розмові з LB.ua спроможність росіян застосовувати безекіпажні катери.

«Стосовно застосування росіянами БЕКів загалом можу сказати, що це було цілком очікувано. Вони завжди намагаються скопіювати наш успішний досвід, але росіяни і раніше мали на озброєнні подібні системи», – заявив Плетенчук.

Він також наголосив, що спроби ворога атакувати з використанням БЕКів фіксувалися й раніше.

«Спроби їх застосування відбувалися й раніше, тому я не можу сказати, що зараз якось різко змінилася ситуація», – пояснив він.