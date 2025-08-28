Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Речник ВМС ЗСУ Плетенчук про БЕКи: «Росіяни завжди намагаються копіювати наш успішний досвід»

Ворог атакував один з українських кораблів безекіпажним катером.

Речник ВМС ЗСУ Плетенчук про БЕКи: «Росіяни завжди намагаються копіювати наш успішний досвід»
Дмитро Плетенчук
Фото: скріншот

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук оцінив у розмові з LB.ua спроможність росіян застосовувати безекіпажні катери. 

«Стосовно застосування росіянами БЕКів загалом можу сказати, що це було цілком очікувано. Вони завжди намагаються скопіювати наш успішний досвід, але росіяни і раніше мали на озброєнні подібні системи», – заявив Плетенчук.

Він також наголосив, що спроби ворога атакувати з використанням БЕКів фіксувалися й раніше.

«Спроби їх застосування відбувалися й раніше, тому я не можу сказати, що зараз якось різко змінилася ситуація», – пояснив він.

  • Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, ВМС ЗСУ повідомили, що російські війська уразили БЕКом один з українських військових кораблів. За інформацією речника Дмитра Плетенчука, внаслідок атаки загинув один член екіпажу, продовжується пошук кількох військових моряків.
