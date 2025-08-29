Kyiv Independent: НАБУ розслідує діяльність виробника української ракети “Фламінго” на предмет корупції

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує діяльність провідної компанії країни з виробництва далекобійних безпілотників Fire Point, яка виробляє крилаті ракети “Фламінго”, через побоювання щодо введення уряду в оману щодо ціноутворення та поставок, повідомили Kyiv Independent п'ять джерел у владі та промисловості, які обізнані з розслідуванням.

НАБУ також проводить розслідування щодо співвласника колишньої кіностудії президента Володимира Зеленського “Квартал 95” Тимура Міндіча як ймовірного кінцевого бенефіціара компанії, повідомили джерела.

Видання зазначає, що донедавна цей виробник зброї був практично невідомим за межами оборонних кіл України, попри те, що, згідно з документами, отриманими Kyiv Independent, він виглядає одним з найбільших — якщо не найбільшим — одержувачем бюджетних коштів Міністерства оборони на безпілотники.

Протягом останніх тижнів у західних медіа з’явилось багато матеріалів про Fire Point та крилату ракету “Фламінго”. У своїх перших публічних коментарях щодо зброї Зеленський минулого тижня назвав “Фламінго” «найуспішнішою» ракетою України, яку країна має в своєму арсеналі.

В рамках розслідування НАБУ перевіряє, чи було завищення вартості компонентів або кількості безпілотників, які вона постачає військовим.

Речник НАБУ відмовився від коментарів, заявивши, що агентство не може обговорювати це, «оскільки це стосується таємниці розслідувань».

Компанія Fire Point підтвердила існування розслідування, але применшила його значення, заперечуючи звинувачення та зображуючи розслідування як засноване на чутках, поширених опонентами, та як частину ширших розслідувань системи оборонних закупівель України.

«Немає сенсу шукати таємниці там, де немає таємниць», – сказала Kyiv Independent Ірина Терех, головний технічний директор Fire Point.

Видання зазначає, що розслідування відбувається одразу після репресій уряду проти НАБУ минулого місяця, які багато хто сприймає як відповідь на перевірку агентством діяльності соратників Зеленського.

Розслідування також стосується можливого зв’язку компанії Fire Point з Тимуром Міндічем.

Поки розслідування триває, жодних звинувачень проти жодної особи чи організації не висунуто.

«Досить активно ходять чутки, що безпілотники (Fire Point) пов'язані з Міндічем, і я повністю переконаний, що ця версія подій відповідає дійсності», – повідомило Kyiv Independent урядове джерело, знайоме з матеріалами розслідування. НАБУ не відповіло на жодні запитання щодо Міндіча.

Kyiv Independent вдалося зв’язатися з адвокатом Міндіча, який заявив, що вони не мають інформації про зв’язок між їхнім клієнтом та Fire Point.