Головне за ніч та ранок суботи, 30 серпня: масована ворожа атака, удари по Дніпру і Запоріжжю, понад 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 172 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, удари по російських НПЗ, засідання Радбезу ООН.

Цієї ночі армія Росії завдала по Україні масованого удару дронами, ракетами повітряного, наземного та морського базування. Загалом Повітряні сили виявили 582 засоби ураження.

За попередніми даними, збити вдалося 548 повітряних цілей. Станом на 9 годину напад продовжували відбивати, повідомили в Повітряних силах.

Дніпропетровська область у ніч на 30 серпня стала головною ціллю для чергового масованого російського обстрілу.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram написав про влучання у Дніпрі та Павлограді. Є пошкодження інфраструктури.

“Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС. Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються”, – повідомив Сергій Лисак.

По Запоріжжю росіяни завдали комбінованої атаки дронами та ракетами. Загалом за ніч по місту вони вдарили близько 12 разів.

Станом на ранок було відомо про одну жертву і 25 поранених. Серед потерпілих троє дітей, повідомили в ОВА.

Пошкоджень зазнали 14 багатоквартирних і близько 40 приватних осель.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 172 зіткнення між Силами оборони і ворогом.

Найбільше – на Покровському напрямку (50). На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Ольгівки, Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки.

Уночі 30 серпня Сили оборони завдали ударів по кількох об’єктах у Росії. Метою атаки було зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів.

Сили безпілотних систем спільно з Силами спеціальних операцій та іншими складовими Сил оборони вдарили по НПЗ "Краснодарський”, повідомили в Генштабі.

“Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік – бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф”, – йдеться в повідомленні.

“Також підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили нафтопереробний завод “Cизранський” у Самарській області рф. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта. Результати вогневого ураження уточнюються”, – додали в Генштабі.

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко особисто взяла участь у засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на вимогу України через масований обстріл росіянами цивільної інфраструктури в ніч на 28 серпня.

Як пише "Українська правда", прем'єрка розповіла дипломатам про наслідки ударів: 25 загиблих, серед яких четверо дітей, 63 поранених. Свириденко назвала ці вбивства "навмисними актами терору" і заявила про термінову потребу додаткових систем протиповітряної оборони та засобів ураження об'єктів, звідки здійснюються атаки. Свириденко також окреслила санкційні кроки, необхідні для позбавлення Росії ресурсів вести війну.

