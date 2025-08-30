Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок суботи, 30 серпня: масована ворожа атака, удари по Дніпру і Запоріжжю, понад 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 172 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, удари по російських НПЗ, засідання Радбезу ООН.

Головне за ніч та ранок суботи, 30 серпня: масована ворожа атака, удари по Дніпру і Запоріжжю, понад 170 боєзіткнень
Наслідки атаки на Запоріжжя

Цієї ночі армія Росії завдала по Україні масованого удару дронами, ракетами повітряного, наземного та морського базування. Загалом Повітряні сили виявили 582 засоби ураження.

За попередніми даними, збити вдалося 548 повітряних цілей. Станом на 9 годину напад продовжували відбивати, повідомили в Повітряних силах.

Докладніше – в новині.

Дніпропетровська область у ніч на 30 серпня стала головною ціллю для чергового масованого російського обстрілу.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram написав про влучання у Дніпрі та Павлограді. Є пошкодження інфраструктури.

“Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС. Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються”, – повідомив Сергій Лисак.

По Запоріжжю росіяни завдали комбінованої атаки дронами та ракетами. Загалом за ніч по місту вони вдарили близько 12 разів.

Станом на ранок було відомо про одну жертву і 25 поранених. Серед потерпілих троє дітей, повідомили в ОВА.

Пошкоджень зазнали 14 багатоквартирних і близько 40 приватних осель.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 172 зіткнення між Силами оборони і ворогом.

Найбільше – на Покровському напрямку (50). На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Ольгівки, Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Уночі 30 серпня Сили оборони завдали ударів по кількох об’єктах у Росії. Метою атаки було зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів.

Сили безпілотних систем спільно з Силами спеціальних операцій та іншими складовими Сил оборони вдарили по НПЗ "Краснодарський”, повідомили в Генштабі.

“Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік – бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф”, – йдеться в повідомленні.

“Також підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили нафтопереробний завод “Cизранський” у Самарській області рф. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта. Результати вогневого ураження уточнюються”, – додали в Генштабі.

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко особисто взяла участь у засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на вимогу України через масований обстріл росіянами цивільної інфраструктури в ніч на 28 серпня.

Як пише "Українська правда", прем'єрка розповіла дипломатам про наслідки ударів: 25 загиблих, серед яких четверо дітей, 63 поранених. Свириденко назвала ці вбивства "навмисними актами терору" і заявила про термінову потребу додаткових систем протиповітряної оборони та засобів ураження об'єктів, звідки здійснюються атаки. Свириденко також окреслила санкційні кроки, необхідні для позбавлення Росії ресурсів вести війну.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies