Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували два районі Дніпропетровщини, є постраждалі

Агресор застосовував безпілотники, відкривав вогонь з важкої артилерії та РСЗВ “Град”. 

Росіяни атакували два районі Дніпропетровщини, є постраждалі
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Протягом ночі росіяни атакували два райони Дніпропетровської області, постраждали дві людини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Агресор застосовував безпілотники, відкривав вогонь з важкої артилерії та РСЗВ “Град”. 

Ворог атакував районний центр, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Мирівську громади Нікопольщини. Постраждав 46-річний чоловік. Він у важкому стані доправлений до лікарні. 

Пошкоджені два багатоквартирні будинки й нежитлова будівля. Потрощені 7 приватних будинків, 7 господарських споруд, ще одна – знищена. Зачепило також два гаражі, лінії електропередач й газогони. 

“Гучно було у Синельниковому. Туди противник скерував БпЛА. Виникла пожежа, яка вже приборкана”, ‒ додав Лисак.

У Покровській селищній громаді району поранення отримала 58-річна жінка. Горів дах приватного будинку, загоряння ліквідоване. 

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За уточненою інформацією, вчора вдень російські війська вдарили безпілотником і по Петропавлівській громаді. Понівечена приватна оселя, зайнялася господарська споруда. 

Вночі оборонці неба знищили над областю 11 ворожих БпЛА, повідомили у Повітряних силах.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies