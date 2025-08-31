Агресор застосовував безпілотники, відкривав вогонь з важкої артилерії та РСЗВ “Град”.

Протягом ночі росіяни атакували два райони Дніпропетровської області, постраждали дві людини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог атакував районний центр, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Мирівську громади Нікопольщини. Постраждав 46-річний чоловік. Він у важкому стані доправлений до лікарні.

Пошкоджені два багатоквартирні будинки й нежитлова будівля. Потрощені 7 приватних будинків, 7 господарських споруд, ще одна – знищена. Зачепило також два гаражі, лінії електропередач й газогони.

“Гучно було у Синельниковому. Туди противник скерував БпЛА. Виникла пожежа, яка вже приборкана”, ‒ додав Лисак.

У Покровській селищній громаді району поранення отримала 58-річна жінка. Горів дах приватного будинку, загоряння ліквідоване.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За уточненою інформацією, вчора вдень російські війська вдарили безпілотником і по Петропавлівській громаді. Понівечена приватна оселя, зайнялася господарська споруда.

Вночі оборонці неба знищили над областю 11 ворожих БпЛА, повідомили у Повітряних силах.