ГУР: виробник танків у РФ "Уралвагонзавод" використовує сотні одиниць іноземного обладнання

Більшість обладнання Росія закупила ще до повномасштабного вторгнення. 

ГУР: виробник танків у РФ "Уралвагонзавод" використовує сотні одиниць іноземного обладнання
Фото: ГУР

Найбільший російський виробник танків та бронетехніки  "Уралвагонзавод" використовує сотні одиниць іноземного обладнання.

ГУР МО України в розділі "Інструменти війни" порталу "War&Sanctions" опублікувало добірку іноземного технологічного обладнання, яке використовує цей завод. 

Наразі на порталі міститься інформація про понад 260 верстатів та обробних центрів з числовим програмним керуванням (ЧПК), а також іншого високотехнологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовується заводом. 

У розвідці додали, що переважну більшість обладнання закупили під час переоснащення російського ВПК у період підготовки РФ до повномасштабного вторгнення, який за словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова тривав ще з 2007 року.

"Попри те, що ці закупівлі були здійснені до 2022 року, документування такого обладнання є важливим, адже воно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення", – наголосили у ГУР і зазначили, що компанії-виробники безпосередньо та через авторизованих дилерів можуть обмежити поставки запчастин, технічних рідин та програмного забезпечення для верстатів, які працюють на російську "військову машину".

"Уралвагонзавод" і досі продовжує розширювати виробництво для забезпечення російської агресії. 

Зокрема у 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЧПК провідних європейських виробників. 

"Такі поставки до рф через треті країни продовжуються, хоч і стали складнішими, тривалішими та дорожчими через запроваджені санкції", – повідомили у розвідці.

Там вважають, що для обмеження спроможностей агресора продовжувати війну необхідні консолідація дипломатичних зусиль, обмін інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні. Реальні розслідування й посилена відповідальність порушників санкційних обмежень є ключовими для зменшення каналів постачання військового обладнання.

Загалом розділ "Інструменти війни" порталу "War&Sanctions" містить інформацію про понад 1 400 одиниць обладнання, що використовуються на 169 підприємствах ВПК РФ. 

Щодо усіх встановлених фактів використання опубліковані докази – підтверджувальні документи та/або відео- фотоматеріали, а також посилання на джерела інформації.

Також для близько третини опублікованого обладнання зазначено унікальні серійні номери, за якими виробник може визначити шлях верстата до РФ та заборонити продаж запчастин і технічних рідин для їх ремонту та обслуговування, а також передачу програмного забезпечення для оновлень.
