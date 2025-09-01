У серпні підрозділи Міноборони розмінували майже 6 тисяч гектарів на деокупованих територіях

Протягом серпня підрозділи розмінування Міністерства оборони очистили від вибухонебезпечних предметів 5 973 гектара деокупованих територій.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
У серпні було розміновано:
- 5 653,77 га земель сільськогосподарського призначення;
- 7,64 км автомобільних доріг;
- 15,09 км ліній електропередач;
- 66,94 км залізних доріг;
- 9,74 га водойм.
Загалом у серпні підрозділи розмінування виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів. Від початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування знищили 458 714 небезпечних предметів.
В Міноборони нагадали, що в Україні працює 119 сертифікованих операторів протимінної діяльності. У серпні пройшли сертифікацію 9 операторів протимінної діяльності.