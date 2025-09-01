Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У серпні підрозділи Міноборони розмінували майже 6 тисяч гектарів на деокупованих територіях

За цей час виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів.

У серпні підрозділи Міноборони розмінували майже 6 тисяч гектарів на деокупованих територіях
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Протягом серпня підрозділи розмінування Міністерства оборони очистили від вибухонебезпечних предметів 5 973 гектара деокупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У серпні було розміновано:

  • 5 653,77 га земель сільськогосподарського призначення;
  • 7,64 км автомобільних доріг;
  • 15,09 км ліній електропередач;
  • 66,94 км залізних доріг;
  • 9,74 га водойм.

Загалом у серпні підрозділи розмінування виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів. Від початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування знищили 458 714 небезпечних предметів.

В Міноборони нагадали, що в Україні працює 119 сертифікованих операторів протимінної діяльності. У серпні пройшли сертифікацію 9 операторів протимінної діяльності.
