У серпні підрозділи Міноборони розмінували майже 6 тисяч гектарів на деокупованих територіях

За цей час виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів.

Протягом серпня підрозділи розмінування Міністерства оборони очистили від вибухонебезпечних предметів 5 973 гектара деокупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У серпні було розміновано:

5 653,77 га земель сільськогосподарського призначення;

7,64 км автомобільних доріг;

15,09 км ліній електропередач;

66,94 км залізних доріг;

9,74 га водойм.

Загалом у серпні підрозділи розмінування виявили та знешкодили 8 410 вибухонебезпечних предметів. Від початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування знищили 458 714 небезпечних предметів.

В Міноборони нагадали, що в Україні працює 119 сертифікованих операторів протимінної діяльності. У серпні пройшли сертифікацію 9 операторів протимінної діяльності.