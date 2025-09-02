Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

Люксембург планує долучитися до закупівлі у США зброї для України

Наступними тижнями Люксембург визначиться з країнами-партнерами для цієї закупівлі.

Люксембург планує долучитися до закупівлі у США зброї для України
Прем'єр Люксембургу Люк Фріден
Фото: EPA/UPG

Люксембург планує долучитися до ініціативи НАТО PURL щодо придбання озброєння у США для подальшої передачі Україні.

Про це повідомив премʼєр-міністр Люксембургу Люк Фріден, передає Укрінформ.

“Ми профінансуємо пакет уже доступного озброєння, здебільшого виробництва США, для передачі Україні – разом з іншими країнами, які ми ще маємо визначити”, - заявив Люк Фріден. 

Він додав, що ці країни будуть визначені наступними тижнями.

Фріден зауважив, що кожен пакет PURL традиційно коштує 500 млн доларів, отже маленькі держави мають знайти партнерів для спільної закупівлі.

Генсек НАТО Марк Рютте нагадав, що протягом кількох тижнів в межах PURL країни НАТО зібрали 2 млрд доларів на закупівлю “критично важливої летальної, іноді більше оборонної зброї”. Йдеться, зокрема, про ППО та боєприпаси.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies