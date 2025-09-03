Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСуспільствоПодії

На Івано-Франківщині загасили пожежу на складах, яку спричинили російські обстріли

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На Івано-Франківщині загасили пожежу на складах, яку спричинили російські обстріли
Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень на трьох осередках, що виникла внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

До ліквідації займання на загальній площі близько 9 тис. кв. м залучали 134 надзвичайники та 38 одиниць техніки ДСНС. Волонтери Червоний Хрест України забезпечили рятувальників харчуванням та водою.

Рятувальники закликали громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС
﻿
