СБУ та Нацпол викрили ще вісьмох організаторів "ухилянтських схем" у

За гроші ділки переправляли військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску та допомагали уникнути призову.

Служба безпеки та Національна поліція заблокували чергові схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Україні.

Про це повідомляє СБУ.

"За результатами комплексних заходів затримано 8 ділків, які за суми від 3,5 до 15 тис. доларів США допомагали військовозобов’язаним уникнути призову", — ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

У Києві правоохоронці затримали викладачку кафедри економічних наук одного зі столичних університетів, яка за гроші влаштовувала ухилянтів на фіктивне навчання до аспірантури або на роботу у виші.

Після зарахування до закладу освіти клієнти сподівалися отримати відстрочку від служби. Для передачі відповідних довідок до ТЦК фігурантка залучила спільника – 28-річного знайомого, який мав "зв’язки" у військкоматі.

Фото: СБУ

У Кропивницькому правоохоронці "на гарячому" затримали секретарку місцевої військово-лікарської комісії, яка незаконно видавала призовникам повістки з місячною відстрочкою під приводом додаткового обстеження. Це дозволяло ухилянтам уникати мобілізації.

На Черкащині затримано 48-річного ділка, який організував "трансфер" потенційних призовників до Молдови.

За матеріалами справи, ухилянтів спочатку привозили до "збірного" пункту в Одесу, а далі організовували безперешкодний перетин кордону.

Фото: СБУ

У Львівській області викрили ще двох фігурантів, які пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу в обхід контрольно-пропускних пунктів.

На Чернігівщині викрито двох директорів гімназій - депутатів місцевої ради, які організували схему фіктивного працевлаштування ухилянтів. За гроші фігуранти оформлювали «вчителів», які фактично не виходили на роботу.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

чч. 1, 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Кіровоградській, Черкаській, Львівській та Чернігівській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону, Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.