Ветеранка Сарнацька закликає вийти на мітинг у Києві проти утисків прав військових

Ветеранка російської війни проти України Аліна Сарнацька оголосила про збір мітингу з вимогою припинити утиски військовослужбовців. Вона повідомила, що акція має розпочатися нині о 20:00 на Майдані Незалежності.

Сарнацька вимагає, зокрема, ухвалити закон про військового обмудсмена. Поки що його розглянули лише в першому читанні – ще в червні.

Також ветеранка вимагає не ухвалювати законопроєкт №13452, який посилює покарання за відмову від виконання наказу командира. Крім того, вона вимагає скасувати норми закону №8271 від 2022 року, який посилив відповідальність військових за злочини військових як самовільне залишення поля бою.

"У першому читанні проголосували закон про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. Це дуже погана ідея. Підхід «збільшити покарання і цим покращити дисципліну» не працює. Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу – принизливо низькі, терміни служби невизначені. Нам потрібен закон про військового омбудсмена. Це реальний механізм вирішення проблем у війську та захисту прав військовослужбовців, які щодня ризикують життям за нашу країну", – прокоментувала Сарнацька.

З критикою законопроєкт №13452 виступали і військові, і військова обмудсменка Лілія Решетилова. Фактично цей проєкт означатиме заборону судам призначати менш суворе покарання, як і звільняти від відбування покарання з випробувальним строком.