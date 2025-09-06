УЗ пообіцяла до кінця доби відновити пошкоджені колії і контактну мережу на Донеччині

Перелік усіх рейсів, яких торкнулися зміни, є на приміському каналі Укрзалізниці.

Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби.

Про це повідомила Укрзалізниця.

«Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні. 8 резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку. Приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Перелік усіх рейсів, яких торкнулися зміни, є на приміському каналі Укрзалізниці», - попередив перевізник.

При цьому поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда.