УЗ пообіцяла до кінця доби відновити пошкоджені колії і контактну мережу на Донеччині

Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби.
Про це повідомила Укрзалізниця.
«Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні. 8 резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку. Приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Перелік усіх рейсів, яких торкнулися зміни, є на приміському каналі Укрзалізниці», - попередив перевізник.
При цьому поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда.
- Уранці 6 вересня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині. Виникли затримки потягів.
- На Сумщині унаслідок російського удару по залізничній станції поранена жінка.