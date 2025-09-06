Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
УЗ пообіцяла до кінця доби відновити пошкоджені колії і контактну мережу на Донеччині

Перелік усіх рейсів, яких торкнулися зміни, є на приміському каналі Укрзалізниці.

УЗ пообіцяла до кінця доби відновити пошкоджені колії і контактну мережу на Донеччині
пошкоджена колія на Донеччині, 6 вересня 2025 року
Фото: УЗ

Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби. 

Про це повідомила Укрзалізниця.

«Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні. 8 резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку. Приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Перелік усіх рейсів, яких торкнулися зміни, є на приміському каналі Укрзалізниці», - попередив перевізник.

При цьому поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда. 

  • Уранці 6 вересня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині. Виникли затримки потягів.
  • На Сумщині унаслідок російського удару по залізничній станції поранена жінка.
