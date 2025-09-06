Російські загарбники атакували залізничну інфраструктуру Донеччини

Уранці 6 вересня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині. Виникли затримки потягів.
Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".
"Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення. Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках", — ідеться у повідомленні.
- На Сумщині унаслідок російського удару по залізничній станції поранено жінку. Вона працювала черговою.