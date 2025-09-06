Серед них, зокрема, дві мотострілецькі бригади, та окремі підрозділи БПЛА, а також Росгвардія.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» зʼясували, які військові формування Росії мають на своєму озброєнні та використовують проти українських військових новітні газові гранати РГ-Во, у порушення міжнародних угод про заборону використання хімічної зброї, а також законів і звичаїв війни.

Серед них, зокрема, дві мотострілецькі бригади, та окремі підрозділи БПЛА, а також Росгвардія.

Один з прикладів – 114-та окрема мотострілецька бригада. Її військові скидали хімічні гранати в укриття українських армійців, йдеться у відеосюжеті, який 28 травня 2024 року показували по російському державному телебаченню. У ньому також зазначилось, що під час цієї хімічної атаки штурмовики підрозділу нібито вбили 17 та поранили 35 українських військових.

Журналісти-розслідувачі встановили, що застосовувати заборонені на полі бою хімічні гранати може й 136-та мотострілецька бригада. Це випливає із листування, у якому російські військовослужбовці навесні та влітку 2025 року звітують про обсяги використання газових гранат РГ-Во та замовляють додаткові партії.

Дані про цю комунікацію на Вовчанському та Купʼянському напрямках через агентурні мережі отримало Харківське управління СБУ.

Як встановили «Схеми», застосовувати заборонені на війні газові гранати може й Росгвардія – військове формування, що прямо підпорядковується президенту РФ, та бере участь у війні проти України. Відповідно до інформації з російських податкових баз даних, Інститут прикладної хімії, який виробляє газові гранати РГ-Во, є багаторічним постачальником Росгвардії. Пресслужба підрозділу в жовтні 2023 року опублікувала відео, на якому її військовослужбовець використовує подібні до хімічних РГ-Во термітно-запальні гранати того ж виробника – Інституту прикладної хімії, повідомляють «Схеми».

Журналісти називають ще один підрозділ, який може отримувати гранати РГ-Во від цього виробника – Центральний військово-хімічний полігон у Саратовській області, відомий також, як військова частина 42734. Це встановили в Головному слідчому управлінні СБУ. Завдяки отриманій світлині ящиків з-під газових гранат, митні дані на яких вказують: Інститут прикладної хімії відправив цей вантаж на полігон під Саратовом на замовлення Міноборони РФ.

У розслідуванні «Схем» із посиланням на дані СБУ йдеться, що, зокрема, через цю військову частину, підрозділам безпілотних систем, які воюють проти України, передають газові гранати РГ-Во.