Україну обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на 2026–2028 роки.

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, разом із нашою державою до керівного органу увійшли Словаччина і Словенія. Росія вкотре не отримала підтримки держав-учасниць — це її третя поспіль поразка.

«Сьогодні ми маємо важливу дипломатичну перемогу в Організації із заборони хімічної зброї», — заявив міністр. За його словами, країни-учасниці зробили «чіткий вибір», оскільки «системний порушник Конвенції про заборону хімічної зброї не може впливати на керівний орган ОЗХЗ».