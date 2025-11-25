В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаСуспільствоПодії

Україну обрали до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 роки

Також сюди увійшли Словаччина і Словенія.

Україну обрали до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 роки
засідання ОЗХЗ
Фото: Х/Andrii Sybiha

Україну обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на 2026–2028 роки. 

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, разом із нашою державою до керівного органу увійшли Словаччина і Словенія. Росія вкотре не отримала підтримки держав-учасниць — це її третя поспіль поразка.

«Сьогодні ми маємо важливу дипломатичну перемогу в Організації із заборони хімічної зброї», — заявив міністр. За його словами, країни-учасниці зробили «чіткий вибір», оскільки «системний порушник Конвенції про заборону хімічної зброї не може впливати на керівний орган ОЗХЗ».
