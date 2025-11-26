Росіяни атакували дроном населений пункт на Херсонщині, є постраждала

Російський БпЛА аткував Нововоронцовку на Херсонщині. Уламкове поранення ноги отримала місцева мешканка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 14:20 російські окупанти атакували з БпЛА Нововоронцовку. Під ворожий удар у власній оселі потрапила 62-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги", – ідеться у повідомленні.

Постраждалу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.