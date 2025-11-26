«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Росіяни атакували дроном населений пункт на Херсонщині, є постраждала

62-річна мешканка Нововоронцовки зазнала травм.

Росіяни атакували дроном населений пункт на Херсонщині, є постраждала
Фото: Вікіпедія

Російський БпЛА аткував Нововоронцовку на Херсонщині. Уламкове поранення ноги отримала місцева мешканка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 14:20 російські окупанти атакували з БпЛА Нововоронцовку. Під ворожий удар у власній оселі потрапила 62-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
