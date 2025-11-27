Сьогодні зранку, 27 листопада, ворог завдав удару безпілотниками по місту Слов’янськ, повідомила ДСНС.

Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення, пошкоджень зазнали 9 приватних будинків. Виникла пожежа легкового автомобіля.

На місці події надзвичайники ліквідували загоряння автомобіля.

“Шановні громадяни! У прифронтових районах загроза обстрілів залишається високою. Закликаємо вас не зволікати з евакуацією — це єдиний спосіб уберегти своє життя та життя ваших рідних”, — закликали рятувальники.