Суспільство

Зранку ворог завдав удару безпілотниками по Слов’янську, одна людина поранена

Пошкоджено 9 приватних будинків.

Зранку ворог завдав удару безпілотниками по Слов'янську, одна людина поранена
Ворог завдав удару безпілотниками по Слов’янську, 27 листопада 2025
Фото: ДСНС

Сьогодні зранку, 27 листопада, ворог завдав удару безпілотниками по місту Слов’янськ, повідомила ДСНС.  

Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення, пошкоджень зазнали 9 приватних будинків. Виникла пожежа легкового автомобіля.

На місці події надзвичайники ліквідували загоряння автомобіля.

“Шановні громадяни! У прифронтових районах загроза обстрілів залишається високою. Закликаємо вас не зволікати з евакуацією — це єдиний спосіб уберегти своє життя та життя ваших рідних”, — закликали рятувальники.
﻿
