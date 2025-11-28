Ворог атакував 23 населені пункти Сумщини і поранив людей

Протягом доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області. Поранені дві жінки.
Про це написали у ОВА.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки – 44 і 49 років.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Миропільська
- Краснопільська
- Шалигинська
- Есманьська
- Середино-Будська
- Новослобідська
- Великописарівська.
Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ, удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння;
- у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;
- у Есманській громаді зруйновано житлові будинки;
- Крім того, за уточненими даними, у Глухівській громаді зруйновано двоповерховий житловий будинок та пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу вдалося евакуювати 14 людей. Повітряна тривога в області тривала 7 годин 59 хвилин.