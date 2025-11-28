Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував 23 населені пункти Сумщини і поранив людей

Росіяни здійснили 40 обстрілів. 

Ворог атакував 23 населені пункти Сумщини і поранив людей
Сумська область
Фото: Новинарня

Протягом доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області. Поранені дві жінки.

Про це написали у ОВА. 

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки – 44 і 49 років.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Миропільська
  • Краснопільська
  • Шалигинська
  • Есманьська
  • Середино-Будська
  • Новослобідська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ, удари FPV-дронами по території Сумщини. 

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури; 
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння;
  • у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;
  • у Есманській громаді зруйновано житлові будинки;
  • Крім того, за уточненими даними, у Глухівській громаді зруйновано двоповерховий житловий будинок та пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу вдалося евакуювати 14 людей. Повітряна тривога в області тривала 7 годин 59 хвилин.
﻿
