Ворог атакував 23 населені пункти Сумщини і поранив людей

Протягом доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області. Поранені дві жінки.

Про це написали у ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки – 44 і 49 років.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Миропільська

Краснопільська

Шалигинська

Есманьська

Середино-Будська

Новослобідська

Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ, удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння;

у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;

у Есманській громаді зруйновано житлові будинки;

Крім того, за уточненими даними, у Глухівській громаді зруйновано двоповерховий житловий будинок та пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу вдалося евакуювати 14 людей. Повітряна тривога в області тривала 7 годин 59 хвилин.