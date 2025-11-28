Бойові дії на Донеччині, 289 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розстріл п'ятьох українських полонених на Гуляйпільському напрямку. Яким запам’ятається 1374-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Відповідний документ розміщено на сайті глави держави.

Андрій Єрмак написав заяву на відставку після того, як нині вранці НАБУ і САП провели в нього обшуки. Слідчі дії проходили в урядовому кварталі і, за словами самого Єрмака, в його квартирі.

За даними УП, після обшуків підозру Єрмаку не повідомляли. Слідчі дії тривають.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 листопада відбулося 289 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському (65) та Олександрівському (42) напрямках.

За три дні Сили безпілотних систем уразили три дороговартісні російські ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2" вартістю $60 млн.

"Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР МО України "Кабул 9" поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника", – ідеться у повідомленні Сил безпілотних систем.

У результаті відмінної роботи українських воїнів уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в $60 млн.

На Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли п'ятьох українських полонених військових, повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Вбивство полонених відбулося 27 листопада близько 9 ранку. "За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Обмудсман Дмитро Лубінець направив офіційні листи до МКЧХ та ООН.

У листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району представники держави-агресора оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.

Як зазначає Донецька обласна прокуратура, один із окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

У Оренбурзькій області РФ місцеві жителі зафіксували падіння та вибух міжконтинентальної балістичної ракети неподалік міста Ясний, де розташована пускова база ракетних військ стратегічного призначення "Авангард".

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на російські телеграм-канали.

За даними видання Astra, над Ясним з’явилася хмара фіолетового диму. Місцеві мешканці стверджують, що причиною став невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети: вона вибухнула у повітрі.

У Ясному розташовано ракетне з’єднання 13-ї ракетної дивізії ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) РФ. Це одна з 11 точок на території РФ, звідки може здійснюватися запуск ракет наземного базування високої дальності, у тому числі оснащених ядерними боєголовками.

