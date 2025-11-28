Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за п’ятницю, 28 листопада: майже 300 боєзіткнень, звільнення Єрмака

Бойові дії на Донеччині, 289 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розстріл п'ятьох українських полонених на Гуляйпільському напрямку. Яким запам’ятається 1374-й день повномасштабної війни.

Головне за п’ятницю, 28 листопада: майже 300 боєзіткнень, звільнення Єрмака
Фото: Дніпропетровська ОВА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Відповідний документ розміщено на сайті глави держави.

Андрій Єрмак написав заяву на відставку після того, як нині вранці НАБУ і САП провели в нього обшуки. Слідчі дії проходили в урядовому кварталі і, за словами самого Єрмака, в його квартирі.

За даними УП, після обшуків підозру Єрмаку не повідомляли. Слідчі дії тривають.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 листопада відбулося 289 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень - на Покровському (65) та Олександрівському (42) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 листопада – в новині.

За три дні Сили безпілотних систем уразили три дороговартісні російські ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2" вартістю $60 млн.

"Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР МО України "Кабул 9" поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника", – ідеться у повідомленні Сил безпілотних систем.

У результаті відмінної роботи українських воїнів уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в $60 млн.

На Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли п'ятьох українських полонених військових, повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Вбивство полонених відбулося 27 листопада близько 9 ранку. "За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Обмудсман Дмитро Лубінець направив офіційні листи до МКЧХ та ООН.

У листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району представники держави-агресора оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.

Як зазначає Донецька обласна прокуратура, один із окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

У Оренбурзькій області РФ місцеві жителі зафіксували падіння та вибух міжконтинентальної балістичної ракети неподалік міста Ясний, де розташована пускова база ракетних військ стратегічного призначення "Авангард".

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на російські телеграм-канали.

За даними видання Astra, над Ясним з’явилася хмара фіолетового диму. Місцеві мешканці стверджують, що причиною став невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети: вона вибухнула у повітрі.

У Ясному розташовано ракетне з’єднання 13-ї ракетної дивізії ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) РФ. Це одна з 11 точок на території РФ, звідки може здійснюватися запуск ракет наземного базування високої дальності, у тому числі оснащених ядерними боєголовками.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies