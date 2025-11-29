ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за суботу, 29 листопада: наслідки атаки на Київ та Київщину, 260 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 260 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1375-й день повномасштабної війни.

Станом на 19:00 29 листопада рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару по Києву: 2 людей загинуло, 38 осіб постраждало (серед них 1 дитина).

Психологи ДСНС надали допомогу 50 людям. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Руйнування зафіксовані у семи районах столиці.

Поліцейські Київщини продовжували працювати на місцях нічної атаки РФ 29 листопада у області. Станом на 16:20 було відомо про пошкодження 25 багатоповерхівок, 106 приватних будинків, 88 автомобілів. Загинула 55-річна жінка, ще 11 осіб постраждали.

Так, за даними поліції, на Броварщині пошкоджено 10 багатоповерхівок, 17 приватних будинків, 42 транспортних засобів, 20 гаражних приміщень, торгівельний центр та будівля дитячого садка. Ушкоджень зазнали троє громадян.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 листопада відбулося 260 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Наразі бої точаться у двох локаціях.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 44 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 листопада – в новині.

Головне управління розвідки МО України прозвітувало про викриття мережі терміналів спецзв’язку РФ вздовж лінії фронту з Україною та у Африці.

"Підрозділи ГУР МО України, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку збройних сил російської федерації вздовж лінії фронту з Україною та на африканському континенті", – розповіли у відомстві.

Там зазначили, що після тривалого використання добутої із цих терміналів інформації про плани російських окупантів прийняли рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення.

Подробиці – в новині.

Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 29 листопада.

“Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами”, – сказав Зеленський.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів виданню Financial Times, що і надалі вважає Володимира Зеленського своїм другом.

Він також підтвердив, що 29 листопада мав би летіти до США на переговори щодо мирного плану.

Крім цього, екскерівник ОП зазначив, що саме він відповідальний за роботу над першим мирним планом США з 28 пунктів. "Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував", – сказав Єрмак і додав, що залишилося "кілька складних пунктів, які потрібно узгодити".

Він також зазначив, що "президент попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України".

Президент США Дональд Трамп заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою.

"Усім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям та торговцям людьми, будь ласка, зверніть увагу, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї закритий. Дякую вам за увагу до цього питання!" – йдеться у його повідомленні у соцмережі Truth Social.

Нещодавно Трамп під час спілкування з військовослужбовцями заявив, що невдовзі Вашингтон почне "вживати заходів" проти венесуельських наркоперевізників на суші. Раніше боротьбу із наркотрафіком вели у морі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
