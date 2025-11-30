Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку зафіксували 57 штурмів і наступів росіян

Станом на 22:00 30 листопада на фронті вже відбулися 155 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 48 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб, здійснив 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіабомби, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському українські воїни відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На Куп’янському противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру. Два бойових зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

На Краматорському наступальних дій ворога не зафіксували.

Окупанти 15 разів намагалися вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Один бій ще триває.

На Покровському агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка. Наразі бої точаться у п’яти локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупанти, з них 70 — безповоротно. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, гармату, два квадроцикли, одиницю спеціальної техніки, п’ять засобів зв’язку, 19 безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено 14 укриттів для особового складу.

На Олександрівському напрямку зупинили 18 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода. Ще один бій триває. Авіаудару противника зазнало Тихе.

На Гуляйпільському зафіксували шість боєзіткнень в бік Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районі Солодкого. Авіаударів ворога зазнали Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве.

На Оріхівському ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населеним пунктам Веселянка, Лук’янівське, Григорівське.

На Придніпровському росіяни тричі атакували в бік Антонівського мосту, отримали відсіч. Під авіаударами ворога опинились Козацьке та Одрадокам’янка.