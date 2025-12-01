Сирський: через розширення "кіллзон" Україна посилює підземну медицину та роботизовану евакуацію поранених

Україна адаптує систему медичної евакуації на фронті до нових умов війни, які диктує масове застосування російських БпЛА.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після службової наради, присвяченої вирішенню проблемних питань військової медицини.

"Через широке застосування БпЛА збільшується зона ураження (кіллзона) — евакуація поранених стає дедалі складнішою. Ворог, із порушенням Міжнародного гуманітарного права, нещадно та підступно б’є по медеваках і стабпунктах. Відтак наші медичні підрозділи бойових частин йдуть під землю, а поранених бійців із передової вивозять наземні роботизовані комплекси", — зазначає головнокомандувач.

Під час наради свої напрацювання представили бойові бригади.

Якісний та просторий підземний стабілізаційний пункт облаштували медики в 151-й ОМБр, також про особливості евакуації поранених під ударами ворожих безпілотників розповіла медслужба 10-ї ОГШБр.

Про ефективне застосування НРК для евакуації йшлося в доповіді командира роти наземних роботизованих комплексів Третьої штурмової бригади , яка з початку року вивезла таким чином 147 воїнів.

"Говорили як про здобутки, так і про проблемні моменти та пропозиції щодо їх вирішення. Шукаємо шляхи подолання дефіциту евакуаційної "броні", іншого транспорту та обладнання для медичних підрозділів", — ідеться у повідомленні.

Сирський підкреслює, що за наземними роботизованими комплексами — велике майбутнє. "Розвиваємо цей напрямок, впроваджуємо нові моделі. Застосовуємо передові рішення та підходи до здійснення евакуації поранених із застосуванням дронів усіх типів".

За підсумками доповідей були визначені ключові завдання медичної служби ЗСУ на грудень.

"Дякую всім причетним за небайдужість та самовіддану роботу для порятунку українського солдата, збереження його життя і здоров’я", — додає Сирський.