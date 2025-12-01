Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: через розширення "кіллзон" Україна посилює підземну медицину та роботизовану евакуацію поранених

Росіяни почали атакувати дронами медеваки та стабпункти.

Сирський: через розширення "кіллзон" Україна посилює підземну медицину та роботизовану евакуацію поранених
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Україна адаптує систему медичної евакуації на фронті до нових умов війни, які диктує масове застосування російських БпЛА.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після службової наради, присвяченої вирішенню проблемних питань військової медицини.

"Через широке застосування БпЛА збільшується зона ураження (кіллзона) — евакуація поранених стає дедалі складнішою. Ворог, із порушенням Міжнародного гуманітарного права, нещадно та підступно б’є по медеваках і стабпунктах. Відтак наші медичні підрозділи бойових частин йдуть під землю, а поранених бійців із передової вивозять наземні роботизовані комплекси", — зазначає головнокомандувач.

Під час наради свої напрацювання представили бойові бригади.

Якісний та просторий підземний стабілізаційний пункт облаштували медики в 151-й ОМБр, також про особливості евакуації поранених під ударами ворожих безпілотників розповіла медслужба 10-ї ОГШБр. 

Про ефективне застосування НРК для евакуації йшлося в доповіді командира роти наземних роботизованих комплексів Третьої штурмової бригади , яка з початку року вивезла таким чином 147 воїнів.

"Говорили як про здобутки, так і про проблемні моменти та пропозиції щодо їх вирішення. Шукаємо шляхи подолання дефіциту евакуаційної "броні", іншого транспорту та обладнання для медичних підрозділів", — ідеться у повідомленні.

Сирський підкреслює, що за наземними роботизованими комплексами — велике майбутнє. "Розвиваємо цей напрямок, впроваджуємо нові моделі. Застосовуємо передові рішення та підходи до здійснення евакуації поранених із застосуванням дронів усіх типів".

За підсумками доповідей були визначені ключові завдання медичної служби ЗСУ на грудень.

"Дякую всім причетним за небайдужість та самовіддану роботу для порятунку українського солдата, збереження його життя і здоров’я", — додає Сирський.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies